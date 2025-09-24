Без иностранцев уже не обойтись: сфера обслуживания в Латвии в кризисе из-за нехватки персонала

Зукулис прогнозирует, что в ближайшие годы сфера общественного питания станет все более цифровой, так как шире будут использоваться анализ данных и автоматизированные решения, а также искусственный интеллект займет все более важную роль. Это позволит лучше прогнозировать привычки клиентов, улучшить использование ресурсов и предоставлять более персонализированные услуги.