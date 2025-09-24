Без иностранцев уже не обойтись: сфера обслуживания в Латвии в кризисе из-за нехватки персонала
В Латвии усиливается кадровый кризис в сфере общественного питания — без иностранных работников уже трудно обеспечить ежедневную работу, заявил предприниматель Том Зукулис.
Привлечение квалифицированных поваров и работников зала в сфере общественного питания в Латвии становится все сложнее, сообщил председатель правления управляющей пиццериями Čili pizza компании SIA Tiamo grupa Том Зукулис. Он указал, что одной из самых значимых проблем в сфере общественного питания в настоящее время является нехватка рабочей силы, поэтому ежедневную деятельность уже почти невозможно обеспечить без привлечения иностранных работников.
Одновременно ожидания клиентов стали выше, так как они ждут не только качественной еды, но и быстрого и профессионального обслуживания, цифровых решений для более удобного оформления заказов, а также дополнительной ценности — более здоровых и устойчивых продуктов.
Зукулис прогнозирует, что в ближайшие годы сфера общественного питания станет все более цифровой, так как шире будут использоваться анализ данных и автоматизированные решения, а также искусственный интеллект займет все более важную роль. Это позволит лучше прогнозировать привычки клиентов, улучшить использование ресурсов и предоставлять более персонализированные услуги.