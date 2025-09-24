Грозы, град и ветер до 21 м/с: Латвию ждет штормовая среда
В среду во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в полдень на западе Видземе, прогнозируют синоптики.
Местами возможны грозы и град. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в центральной части страны желтое предупреждение о сильных ливнях. Вечером осадки прекратятся.
Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренно-сильного, местами на побережье и под дождевыми облаками ожидаются порывы до 16 метров в секунду, утром на Видземском побережье - до 20 метров в секунду. При свете солнца максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.
В Риге временами будут идти дожди, возможны ливни с грозами и град. В первой половине дня также ожидается порывистый ветер - утром действует предупреждение синоптиков о порывах северо-западного и северного ветра до 21 метра в секунду. Температура воздуха не превысит +13 градусов.