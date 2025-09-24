Латвийские дизайнеры не захотели шить форму нашим спортсменам для Олимпиады-2026 - в чем причина?

Латвийских олимпийцев и раньше одевали в национальный дизайн: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году за образы отвечал художник-модельер Бруно Бирманис и его команда. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация и особенности тендера привели к тому, что в 2026 году латвийские спортсмены будут представлены в одежде иностранного бренда.