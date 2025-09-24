Латвийские дизайнеры не захотели шить форму нашим спортсменам для Олимпиады-2026 - в чем причина?
В феврале следующего года Италия станет центром мирового спорта — в Милане и Кортине пройдут зимние Олимпийские игры. Латвийская сборная выступит там в форме, созданной итальянским модным брендом Don John, а не местными дизайнерами.
Такое решение связано с результатами открытого тендера, где определялись партнеры для подготовки официальных костюмов. По словам генерального секретаря Латвийского олимпийского комитета Райтиса Кеселиса, ключевым условием конкурса было то, что часть оплаты должна проходить по бартерной схеме — не деньгами, а рекламными возможностями. Для крупных зарубежных компаний это приемлемо, однако для латвийских дизайнеров подобные условия оказались слишком обременительными. В итоге местные дизайнеры почти не проявили интереса к сотрудничеству, сообщает LSM.lv.
Руководитель кафедры моды Латвийской художественной академии Агнесе Нарницка отмечает, что в Латвии есть значительный творческий потенциал. Студенты и дизайнеры уже реализовывали совместные проекты с государственными структурами и бизнесом, поэтому могли бы справиться и с задачей для Олимпиады. Но участие в таком проекте требует серьезных финансовых вложений, которые небольшие компании просто не могут себе позволить.
Латвийских олимпийцев и раньше одевали в национальный дизайн: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году за образы отвечал художник-модельер Бруно Бирманис и его команда. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация и особенности тендера привели к тому, что в 2026 году латвийские спортсмены будут представлены в одежде иностранного бренда.
Новые официальные костюмы планируют представить в начале следующего года. А уже сейчас Латвийский олимпийский комитет приглашает местных дизайнеров готовиться к следующему конкурсу — для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.