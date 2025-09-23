Полиция начала применять электронные браслеты для агрессоров - пока в Латвии один "окольцованный"

"Исследования ясно показывают, что насилие носит цикличный характер, хотя юридических доказательств этому нет. Но это не исключает необходимости действовать. Таких людей нужно контролировать, так как у них серьезные проблемы с самодисциплиной. Мы достаточно долго анализировали тех, кто попадал в поле зрения полиции с решением суда о временной защите пострадавших или с решениями полиции об ограждении от агрессора. Почти все эти люди в момент контакта с полицией находились в состоянии алкогольного опьянения. Не в нашей компетенции причислять их к категории алкоголиков, но в большинстве случаев алкоголь является фактором риска. Примерно 40% поднадзорных лиц, с которыми работает полиция, имеют до десяти различных нарушений. Это не преступления, а нарушения ранее установленных полицией ограничений, что никак не свидетельствует о послушании закону и способности дисциплинировать себя и интегрироваться в общество", - говорит Ринкевиц.