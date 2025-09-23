Полиция начала применять электронные браслеты для агрессоров - пока в Латвии один "окольцованный"
С 1 июля в Латвии введена новая мера пресечения — электронный надзор для потенциальных агрессоров. Полиция уже начала применять технологию, чтобы контролировать лиц с высоким риском насилия.
С 1 июля этого года полиция по решению суда может применять к людям, представляющим высокий риск насилия в отношении другого человека, новую для Латвии меру пресечения - электронный надзор. Госполиция сообщает, что пока он применен только к одному человеку - мужчине 1975 года рождения, который длительное время применял эмоциональное и физическое насилие против жены, сообщает Latvijas Avīze.
Начальник бюро превенции Главного управления полиции порядка Андис Ринкевиц является одним из авторов концепции электронного надзора. Он уверен, что эта необходимая мера. В распоряжении полиции имеется 400 устройств электронного надзора для контроля за агрессорами. Полиция считает, что эта система является эффективным способом контролировать и тем самым удерживать людей от жестокого поведения.
"Исследования ясно показывают, что насилие носит цикличный характер, хотя юридических доказательств этому нет. Но это не исключает необходимости действовать. Таких людей нужно контролировать, так как у них серьезные проблемы с самодисциплиной. Мы достаточно долго анализировали тех, кто попадал в поле зрения полиции с решением суда о временной защите пострадавших или с решениями полиции об ограждении от агрессора. Почти все эти люди в момент контакта с полицией находились в состоянии алкогольного опьянения. Не в нашей компетенции причислять их к категории алкоголиков, но в большинстве случаев алкоголь является фактором риска. Примерно 40% поднадзорных лиц, с которыми работает полиция, имеют до десяти различных нарушений. Это не преступления, а нарушения ранее установленных полицией ограничений, что никак не свидетельствует о послушании закону и способности дисциплинировать себя и интегрироваться в общество", - говорит Ринкевиц.
Электронный надзор - одно из решений, опробованных во многих странах, и доказано, что он эффективен. Однако и он не может гарантировать, что ничего не произойдет, ведь эти люди остаются на свободе.