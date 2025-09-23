ДТП в Вентспилсском крае - смертельное столкновение с трактором

В понедельник в Курземе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб пассажир автомобиля, сообщает Государственная полиция. Около 13:00 в полицию поступила информация о том, что в Варвской волости Вентспилсского края на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не соблюдала безопасную дистанцию с движущимся в том же направлении трактором, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии погиб пассажир Audi, а водитель получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.