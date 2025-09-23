ДТП в Вентспилсском крае - смертельное столкновение с трактором
В понедельник в Курземе в ДТП погиб пассажир автомобиля Audi. Водитель не соблюдала дистанцию и столкнулась с трактором.
В понедельник в Курземе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб пассажир автомобиля, сообщает Государственная полиция. Около 13:00 в полицию поступила информация о том, что в Варвской волости Вентспилсского края на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не соблюдала безопасную дистанцию с движущимся в том же направлении трактором, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии погиб пассажир Audi, а водитель получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 141 ДТП, в 14 авариях пострадали 17 человек. Среди пострадавших были двое пешеходов, двое велосипедистов и один водитель электросамоката. Больше всего аварий с пострадавшими произошло в Рижском регионе, где в девяти ДТП травмы получили десять человек.
За минувшие сутки задержаны два человека, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В обоих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 395 административных протоколов, в том числе 159 за превышение допустимой скорости и два за агрессивное вождение.