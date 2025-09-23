Каждый сам за себя: как самоуправления справляются с интеграцией украинцев
Каждый сам за себя: как самоуправления справляются с интеграцией украинцев

В Латвии отсутствует единая стратегия интеграции украинских беженцев. Самоуправления действуют разрозненно, а данные об успеваемости детей и эффективности помощи не собираются, что мешает выработке долгосрочных решений.

Ситуация с украинскими беженцами требует перехода от оказания первоначальной помощи к долгосрочным решениям. В настоящее время единая стратегия в этом отношении отсутствует, и каждое самоуправление действует по-своему, исходя из собственных возможностей. Часто не ведется учет даже таких данных, как успеваемость украинских детей в латвийских школах. В результате невозможно оценить эффективность предоставляемых услуг и определить, что нужно улучшить, сообщает Diena.

Вначале, с 2022 года до лета 2023 года, основной упор в отношении украинских беженцев делался на решении кризисных вопросов. Роль самоуправлений в тот период была понятной - обеспечить базовые потребности, что в значительной мере финансировалось государством. С 2023 года функции самоуправлений стали более расплывчатыми, поскольку предусматривают долгосрочные меры (занятость, изучение языка, образование и др.), которые не отслеживаются систематически, пояснила на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества ведущий исследователь центра общественной политики Providus по вопросам миграции и интеграции Дарта Пелсе.

На 2 августа 2022 года в Латвии было зарегистрировано 33 тыс. украинских беженцев, в том числе в размещении нуждались 11 тыс. В прошлом году их число составило соответственно 32 тыс. и 3150 человек. Число получателей социальных пособий тоже сократилось. В 2023 году в Государственном агентстве занятости было зарегистрировано 1646 украинских граждан без работы, в 2024 году - 43. Социальные службы смогли обеспечить украинским гражданам даже более широкую помощь, чем предусмотрено законом. Они хорошо информированы о тех беженцах, которые находятся в их поле зрения, но достаточно много и таких, о которых информации нет. Хотя сейчас в Латвии стало больше украинцев, способных самостоятельно оплачивать жилье, высокие цены остаются серьезным препятствием для самостоятельности. Также сохраняется значительная группа людей, которые продолжают жить во временных местах размещения.

