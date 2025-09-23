Каждый сам за себя: как самоуправления справляются с интеграцией украинцев

На 2 августа 2022 года в Латвии было зарегистрировано 33 тыс. украинских беженцев, в том числе в размещении нуждались 11 тыс. В прошлом году их число составило соответственно 32 тыс. и 3150 человек. Число получателей социальных пособий тоже сократилось. В 2023 году в Государственном агентстве занятости было зарегистрировано 1646 украинских граждан без работы, в 2024 году - 43. Социальные службы смогли обеспечить украинским гражданам даже более широкую помощь, чем предусмотрено законом. Они хорошо информированы о тех беженцах, которые находятся в их поле зрения, но достаточно много и таких, о которых информации нет. Хотя сейчас в Латвии стало больше украинцев, способных самостоятельно оплачивать жилье, высокие цены остаются серьезным препятствием для самостоятельности. Также сохраняется значительная группа людей, которые продолжают жить во временных местах размещения.