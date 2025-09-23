Министр: угроза диверсий в Латвии растет - нужны вертолеты

Министр не назвал конкретное число диверсий, зарегистрированных за последние два года, но уточнил, что их было не менее десяти. Прошлый год был отмечен переходом от "мягкой силы" - попыток повлиять на сознание людей - к физическим атакам на инфраструктуру Латвии. Как и в любом преступлении, есть исполнители, есть посредники, есть сторонники и есть организаторы, при этом исполнители - это в основном люди с криминальным прошлым или связями в преступных кругах. "Сейчас службам удается предотвращать этот вид преступной деятельности, но беспокоит то, что тенденция не прекращается. Давайте будем реалистами - это не конвенциональная война, а война, которую ведет Россия", - подчеркнул министр.