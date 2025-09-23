Министр: угроза диверсий в Латвии растет - нужны вертолеты
Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что в Латвии за два года произошло не менее десяти диверсий. Он призвал усилить спецподразделения и приобрести вертолеты для быстрого реагирования на растущие угрозы.
Комментируя расследование Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica и его партнеров о том, что в группу лиц, сформированную российскими спецслужбами, которая организовала четыре теракта в европейских странах, отправляя посылки с самодельными взрывными устройствами, входили четыре жителя Латвии, министр отметил, что угроза реальна, и это уже не один случай раз в полгода. Попытки повредить инфраструктуру теперь происходят регулярно, поэтому латвийские власти должны сотрудничать со службами соседних стран, поскольку лица, причастные к диверсиям, перемещаются по Шенгенской зоне.
Министр не назвал конкретное число диверсий, зарегистрированных за последние два года, но уточнил, что их было не менее десяти. Прошлый год был отмечен переходом от "мягкой силы" - попыток повлиять на сознание людей - к физическим атакам на инфраструктуру Латвии. Как и в любом преступлении, есть исполнители, есть посредники, есть сторонники и есть организаторы, при этом исполнители - это в основном люди с криминальным прошлым или связями в преступных кругах. "Сейчас службам удается предотвращать этот вид преступной деятельности, но беспокоит то, что тенденция не прекращается. Давайте будем реалистами - это не конвенциональная война, а война, которую ведет Россия", - подчеркнул министр.
Нельзя на сто процентов утверждать, что все эти случаи связаны с российскими интересами, но "такая цепочка примерно вырисовывается", добавил министр.
В диверсиях замешаны не только жители Латвии. В то же время нельзя сказать, что у тех, кто их совершает, есть какие-то идеологические убеждения - доминируют меркантильные интересы, то есть заработать все равно на чем. "Очень часто им дают практические задания - сделай то-то и то-то, получи то-то и то-то, и люди не особо задумываются о том, что они делают. Наверное, поэтому и выбран такой профиль исполнителей", - добавил министр.
Козловскис считает, что таких случаев не станет меньше, поэтому необходимы дополнительные решения. По его мнению, необходимо инвестировать в группы специального назначения, их мобильность и эффективность. Необходимо также приобрести вертолеты среднего класса, которые могли бы обеспечить быстрое реагирование в любом регионе Латвии. "В настоящее время у нас [в Министерстве внутренних дел] есть антитеррористическое подразделение "Омега", которое базируется в Риге, и специальное подразделение Государственной пограничной охраны в Латгале. Однако, если смотреть на диверсионные акты и информацию, поступающую от органов безопасности, угроза уже не средняя, а более высокая. Поэтому необходимо готовиться", - сказал министр.