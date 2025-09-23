Школы Латвии переходят на новую модель финансирования. Что изменится?

В то же время политическое соглашение по государственному бюджету на 2026 год предусматривает, что в следующем учебном году будет введен переходный этап в финансировании средних школ. Это означает, что школам, не соответствующим количественным критериям, будет выделяться государственное финансирование пропорционально количеству фактически зачисленных учеников.