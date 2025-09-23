"Фармацевт - не просто продавец, а важный игрок в системе здравоохранения": латвийцев снова просят не заниматься самолечением

Если же избежать приема лекарств нельзя, важно подбирать средства именно под текущие симптомы и консультироваться хотя бы с фармацевтом. «Фармацевт — это не просто продавец за прилавком. Он может подсказать, совместимы ли выбранные препараты, уберечь от передозировки и предупредить о риске дублирования действующих веществ», — отметила Дрейка.