"Фармацевт - не просто продавец, а важный игрок в системе здравоохранения": латвийцев снова просят не заниматься самолечением
В Латвии 82% жителей в прошлом году употребляли безрецептурные лекарства, и почти половина делает это без консультации врача или фармацевта. Эксперты предупреждают: привычка к самолечению несет серьезные риски.
По данным статистики, 82% жителей Латвии за последний год использовали безрецептурные препараты. Почти каждый четвертый делает это как минимум раз в неделю, а 47% опрошенных признаются, что выбирают лекарства самостоятельно, без совета специалиста.
Директор Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами Индра Дрейка в эфире передачи "Uz līnijas" на TV24 подчеркнула: не всегда необходимо сразу прибегать к медикаментам. Иногда организму стоит дать время справиться с недомоганием самостоятельно.
Если же избежать приема лекарств нельзя, важно подбирать средства именно под текущие симптомы и консультироваться хотя бы с фармацевтом. «Фармацевт — это не просто продавец за прилавком. Он может подсказать, совместимы ли выбранные препараты, уберечь от передозировки и предупредить о риске дублирования действующих веществ», — отметила Дрейка.
По ее словам, в обществе укоренились мифы: например, что рецептурные препараты — это исключительно «сильные и опасные», а безрецептурные можно принимать без ограничений. Однако такое отношение приводит к неправильному использованию лекарств и подрывает здоровье. «Фармацевт должен восприниматься как полноценный участник системы здравоохранения. Важно обсуждать с ним выбор лекарств, особенно если речь идет о нескольких препаратах одновременно», — резюмировала глава агентства.