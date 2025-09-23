Украли документы - и теперь она должна 700 евро коллекторам: история рижанки

Теперь компания требует судебное решение о признании её потерпевшей. «Но никакого суда не было! Есть только уголовное дело, которым занимается полиция. Я вообще не имею к этому никакого отношения. Я им написала: нет никакого судебного разбирательства, я не могу вам отправить такие данные. Они отвечают: пока не будет решения суда, мы продолжим взыскание денег с вас. И теперь я не знаю, что мне делать» — продолжила Елена.