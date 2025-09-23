Украли документы - и теперь она должна 700 евро коллекторам: история рижанки
Жительница Риги три года борется с коллекторами за чужие долги в 700 евро. Мошенники оформили лизинги по ее украденным документам, но коллекторы требуют деньги с нее.
Жительница Риги Елена Вихрова регулярно получает письма от коллекторской компании с требованием погасить долг в 700 евро. Три года назад у неё украли кошелёк с документами на Центральном рынке. «Я написала заявление в полицию, восстановила документы и жила спокойно. Через год получила письмо из суда о долге», — рассказывает Елена.
По украденным документам мошенники заключили договоры лизинга с Baltcom и Bite на покупку техники, которую не оплатили. Полиция возбудила уголовное дело, где Елена признана потерпевшей, сообщает LSM+. «Коллекторы говорят, что справка из полиции не годится, требуют новые данные. Уже год играем в эту игру», — жалуется женщина.
Теперь компания требует судебное решение о признании её потерпевшей. «Но никакого суда не было! Есть только уголовное дело, которым занимается полиция. Я вообще не имею к этому никакого отношения. Я им написала: нет никакого судебного разбирательства, я не могу вам отправить такие данные. Они отвечают: пока не будет решения суда, мы продолжим взыскание денег с вас. И теперь я не знаю, что мне делать» — продолжила Елена.
Руководитель Латвийской ассоциации внесудебных взыскателей долгов Янис Лукашевскис подтвердил: «Если возбуждено уголовное дело, то взыскание долга должно прекращаться». В свою очередь, представитель Центра защиты прав потребителей пояснила: в случаях возбуждения уголовного дела коллекторы должны прекратить делопроизводство, а если этого не происходит, следует подать жалобу в PTAC.
«Советую всем: если украли документы — обязательно идите в полицию и пишите заявление. Никто не знает, что будет потом», — предупреждает Елена.