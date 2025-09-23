Молодожены решили пригласить на свадьбу... президента Латвии - и вот что из этого вышло
В жизни бывают моменты, когда каждому хочется, чтобы праздник был особенным и незабываемым. Особенно это касается свадеб. Молодая жительница Латвии Марта рассказала в социальной сети Threads, что в день своей свадьбы она вместе с женихом решила пригласить на торжество президента страны Эдгара Ринкевича.
Как призналась девушка, она прекрасно понимала, что глава государства вряд ли сможет лично приехать — свадьба проходила накануне его дня рождения, а у него наверняка были и другие планы. Однако в качестве ответа молодая пара получила неожиданный и ценный для себя подарок — письмо от президента, написанное от руки.
В послании Эдгар Ринкевич поблагодарил за приглашение, объяснил, что не сможет присутствовать на церемонии, и пожелал молодым много любви, взаимопонимания, счастья и согласия.
Марта назвала письмо «первой реликвией новой семьи» и поблагодарила Канцелярию Президента за отзывчивость.
Новость вызвала активное обсуждение в сети. Одни пользователи сочли жест президента милым и приятным, сравнив его с традицией писать письма королевским семьям в Европе. Другие отнеслись скептически: по их мнению, приглашение главы государства на свадьбу — неуместная идея, а президент не должен превращаться в атрибут праздника или «производителя семейных реликвий».