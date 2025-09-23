Молодожены решили пригласить на свадьбу... президента Латвии - и вот что из этого вышло

Как призналась девушка, она прекрасно понимала, что глава государства вряд ли сможет лично приехать — свадьба проходила накануне его дня рождения, а у него наверняка были и другие планы. Однако в качестве ответа молодая пара получила неожиданный и ценный для себя подарок — письмо от президента, написанное от руки.