Здание Сейма.
В Латвии
Сегодня 15:10
В Сейме рассмотрят инициативу о выходе из Стамбульской конвенции
25 сентября в Сейме будет рассмотрена инициатива о выходе из Стамбульской конвенции, следует из опубликованной повестки дня.
Среди депутатов указаны Майя Арманева, Линда Лиепиня, Кристап Криштопанс, Рамона Петравича и Елена Клявиня.
Европейская конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также известная как Стамбульская конвенция, направлена на борьбу с насилием против женщин и в семье.
Цель конвенции — предотвращение насилия, защита жертв и «прекращение безнаказанности виновных». Стамбульская конвенция была принята 11 мая 2011 года на заседании Совета Европы.