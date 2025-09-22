Военная помощь США: что стоит за 700 млн евро для Латвии?

В процессе рассмотрения бюджета США продолжается обсуждение и других программ финансирования. С 2022 года объем доступного Латвии финансирования в рамках программы Foreign Military Financing составляет примерно 121 млн долларов, а по программе International Military Education and Training - около 1,3 млн долларов. "Мы четко заявили о своей позиции, что это финансирование, которое способствует стратегическому сотрудничеству и развитию обороны, пользовалось поддержкой Конгресса США, поэтому будем продолжать с союзниками обсуждение его необходимости. В то же время стратегическое партнерство США и Латвии продолжается как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе в виде присутствия американских солдат и размещения вооружения, совместных учений и обмена информацией", - отметили в Минобороны.