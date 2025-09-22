Время четких решений: предлагают отменить возможность депутатам Сейма воздерживаться при голосованиях

В качестве причин, почему возможность воздерживаться при голосовании должна быть отменена, Бричева указывает на прозрачность демократии. Она отмечает, что избиратели имеют право знать, как каждый депутат оценивает конкретный вопрос. Она подчеркивает, что народный представитель избран для того, чтобы принимать решения, а не уходить от них. Кроме того, ясные голосования помогут обществу понять политический курс фракций и депутатов. Как сообщалось, за такие поправки ранее выступала и организация «Общество за открытость — Delna».