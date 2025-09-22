Время четких решений: предлагают отменить возможность депутатам Сейма воздерживаться при голосованиях
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за отмену возможности для депутатов Сейма воздерживаться при голосованиях.
Как представитель инициативы указана Сигнетта Катрина Бричева. Она призывает сограждан присоединиться к инициативе о внесении поправок в регламент Сейма, чтобы у депутатов при голосовании оставались только два варианта — «за» или «против». В нынешней системе депутаты могут голосовать и «воздержался».
По мнению Бричевой, такая возможность фактически означает уход от ответственности. «Народные избранники, которые получают зарплату и мандат от избирателей, избраны для того, чтобы выражать четкую политическую позицию, а не оставаться нейтральными», — сказала представитель инициативы.
В качестве причин, почему возможность воздерживаться при голосовании должна быть отменена, Бричева указывает на прозрачность демократии. Она отмечает, что избиратели имеют право знать, как каждый депутат оценивает конкретный вопрос. Она подчеркивает, что народный представитель избран для того, чтобы принимать решения, а не уходить от них. Кроме того, ясные голосования помогут обществу понять политический курс фракций и депутатов. Как сообщалось, за такие поправки ранее выступала и организация «Общество за открытость — Delna».
В 2020 году Delna выразила мнение, что нынешняя система создаёт политический тупик, и призвала 13-й Сейм поддержать поправки в последний пункт 1-й части 139-й статьи регламента Сейма, чтобы присутствующими при голосовании считались только те депутаты, которые проголосовали «за» или «против», а не «воздержался». Таким образом, все решения Сейма принимались бы большинством голосов «за» или отклонялись большинством голосов «против», и «результат нельзя было бы исказить вводящим в заблуждение, уклончивым голосованием „воздержался“».
Также в 2017 году в Сейм была подана инициатива, собравшая подписи более 11 000 жителей, которая призывала ликвидировать возможность для депутатов воздерживаться при голосованиях. Delna призвала Сейм поддержать эту инициативу и тем самым «увеличить как ответственность и открытость депутатов, так и доверие общества к Сейму».