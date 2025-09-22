День стремительно сокращается: сегодня наступит осеннее равноденствие
В понедельник завершится астрономическое лето и наступит осень, сообщает портал timeanddate.com.
Сегодня в 21:19 начнется равноденствие, которое ознаменует начало астрономической осени в Северном полушарии Земли и начало весны в Южном полушарии. В это время оба полушария получают одинаковое количество солнечного света и тепла, день и ночь во всем мире длятся примерно одинаково.
Понедельник в Латвии еще будет на 13 минут длиннее ночи, и лишь 25 сентября станет первыми сутками, когда день будет уже короче ночи.
Во второй половине сентября продолжительность солнечного дня сокращается быстрее всего - на 4 минуты и 46 секунд в сутки. День продолжит сокращаться до 21 декабря, когда начнется зимнее солнцестояние и наступит астрономическая зима.
Самым темным временем года, или солярной зимой, станет период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября, и начало астрономической осени приходится на середину солярной осени.
Метеорологическая осень в Латвии наступает, если по меньшей мере пять суток подряд средняя температура воздуха держится ниже +15 градусов. В этом году этот критерий был достигнут необычайно рано - на большей части территории страны первым днем метеорологической осени стало 20 августа.