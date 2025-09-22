День стремительно сокращается: сегодня наступит осеннее равноденствие

Сегодня в 21:19 начнется равноденствие, которое ознаменует начало астрономической осени в Северном полушарии Земли и начало весны в Южном полушарии. В это время оба полушария получают одинаковое количество солнечного света и тепла, день и ночь во всем мире длятся примерно одинаково.