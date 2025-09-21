В Латвии
Сегодня 18:11
В понедельник в Латвии еще потеплеет до +21, но быстро похолодает
В понедельник Латвию пересечёт атмосферный фронт: утром ожидаются облака и местами небольшой дождь, но днём на западе возможны прояснения, при этом температура воздуха постепенно понизится.
Ночью облачность уменьшится незначительно, местами в Курземе и Видземе ожидается дождь, возможна и гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, на побережье — более сильный, порывами до 15–16 м/с. Во второй половине ночи ветер начнёт поворачиваться с запада и северо-запада. Минимальная температура воздуха составит +13…+18°.
В Риге облака будут рассеиваться лишь временами, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, минимальная температура воздуха — +14…+16°.
Днём Латвию с запада пересечёт атмосферный фронт — в первой половине дня небо будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой дождь. Во второй половине дня на западе страны временами будет прояснение. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит +14…+18°, в юго-восточных районах воздух прогреется до +18…+21°, однако в течение дня с поступлением более холодных воздушных масс температура понизится до +11…+15°.