В понедельник в Латвии еще потеплеет до +21, но быстро похолодает

Днём Латвию с запада пересечёт атмосферный фронт — в первой половине дня небо будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой дождь. Во второй половине дня на западе страны временами будет прояснение. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит +14…+18°, в юго-восточных районах воздух прогреется до +18…+21°, однако в течение дня с поступлением более холодных воздушных масс температура понизится до +11…+15°.