Наследство от отца и подарок от матери: глава Регистра предприятий задекларировала внушительные доходы
Лайма Летиня, главный государственный нотариус Регистра предприятий (РП), за прошлый год задекларировала доход в размере 131 305 евро. Основная часть этой суммы получена не только от её профессиональной деятельности, но и благодаря ее семье.
Согласно поданной декларации, зарплата Летини в РП составила 49 532 евро. Значительные средства были получены из других источников: 58 496 евро — это наследство от отца, а ещё 20 000 евро — дар от матери.
В декларации также указаны и другие, менее крупные доходы, включая 2 742 евро от страховой компании CBL Life и 233 евро от Совета присяжных нотариусов Латвии. Кроме того, она получила пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования.
Есть и крупные затраты - в прошлом году Летиня подарила брату 54 600 евро.
Что касается имущества, в её собственности находятся две квартиры и три земельных участка в Риге, находящиеся в совместной собственности. Также она владеет легковым автомобилем Volvo XC90.
Напомним, Лайма Летиня занимает должность главного государственного нотариуса Регистра предприятий со 2 апреля прошлого года. Регистр предприятий — это государственное учреждение, которое регистрирует юридические лица и факты, обеспечивая публичность и достоверность информации.