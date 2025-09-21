Косили траву под градусом: в Огре задержаны трое крайне нетрезвых рабочих
В Огре трое пьяных мужчин с триммерами косили траву прямо у дороги, угрожая безопасности движения. Один из них оказался сотрудником коммунального предприятия.
На улице Медниеку в Огре, ведущей из центра города в район Малкалне, на прошлой неделе сотрудники муниципальной полиции «повязали» трех чрезмерно шатающихся мужчин. Те в неадекватном состоянии с триммерами косили траву на обочине, создавая угрозу не только самим себе, но и окружающим, а также безопасности дорожного движения.
Местные СМИ сообщали: «8 сентября в полицию поступила информация, что в Огре, на улице Медниеку происходит, покос травы и один из косарей, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. По указанному адресу были встречены рабочие, находившиеся в заметном состоянии опьянения, о чём свидетельствовали неустойчивая походка, нечёткая речь и характерный запах алкоголя. Были установлены личности, а также произведено определение концентрации алкоголя. У одного из косарей выявлено 1,91 промилле, у второго — 4,01 промилле, а у третьего — 3,61 промилле алкогольного опьянения. О данном факте были проинформированы работодатели этих лиц».
По информации, полученной газетой Ogres Ziņas, наиболее сильно пьяным оказался работник коммунального предприятия Ogres namsaimnieks. Так как перебравшие косари не вышли с триммерами на дорогу, возбудить дело о нарушении правил дорожного движения против них нельзя. Однако наиболее вероятно, что к ним будут применены меры за нарушение трудового законодательства — как за выполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения, так и за несоблюдение правил техники безопасности.
Местные жители активно обсуждали инцидент в социальных сетях: «Запрет на работу триммером на полгода и конфискация триммера — впредь только с косой», «Косили широкими и плавными движениями!», «Что вы придираетесь, косарь он и есть косарь», «А какой предусмотрен штраф за агрессивное управление триммером в состоянии опьянения?»