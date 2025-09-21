Косили траву под градусом: в Огре задержаны трое крайне нетрезвых рабочих

Местные СМИ сообщали: «8 сентября в полицию поступила информация, что в Огре, на улице Медниеку происходит, покос травы и один из косарей, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. По указанному адресу были встречены рабочие, находившиеся в заметном состоянии опьянения, о чём свидетельствовали неустойчивая походка, нечёткая речь и характерный запах алкоголя. Были установлены личности, а также произведено определение концентрации алкоголя. У одного из косарей выявлено 1,91 промилле, у второго — 4,01 промилле, а у третьего — 3,61 промилле алкогольного опьянения. О данном факте были проинформированы работодатели этих лиц».