Твидовый заезд в 2025 году
20 сентября в столице состоялся Рижский Твидовый заезд — одно из самых элегантных и ожидаемых событий латвийской велокультуры.
ФОТО: рижане и гости города, нарядившись в ретро-костюмы, устроили уникальную поездку по улицам Риги на велосипедах
Основатель Латвийского клуба старинных велосипедов и автор идеи Твидового заезда в Латвии Том Эренпрейс отметил, что в этом году особенно приглашались те велосипедисты, которые редко или давно не ездили по улицам Риги, чтобы ощутить атмосферу парадного заезда. Маршрут, организованный при поддержке полиции, пролегал по главным улицам города — Бривибас, Пулквиежа Бриежа, Пернавас, Авоту и другим. «С помощью Твидового заезда мы старались вдохновить всё больше новых людей использовать велосипед как основной вид передвижения по городу», — сказал Том Эренпрейс.