Сегодня 09:41
ВИДЕО: в Риге снова горят автомобили - жители Иманты подозревают поджог
В ночь на улице Клейсту, 9, в рижском микрорайоне Имантa загорелся автомобиль, огонь перекинулся на стоявшую рядом машину. Видео тушения распространили очевидцы, и в соцсетях сразу начались обсуждения.
Многие жители уверены, что это не случайность, а серия поджогов: «Вчера ведь на Акацию, 6, тоже сгорела машина», — пишут пользователи. По мнению комментаторов, возможные причины — умышленные действия, разборки из-за денег или даже наркоманы. Другие не исключают техническое самовозгорание, однако отмечают, что на месте видно разлившееся топливо.
Люди отмечают, что подобные пожары в Иманте происходят регулярно и становятся тревожной «традицией» района.