ВИДЕО: в Риге снова горят автомобили - жители Иманты подозревают поджог

Многие жители уверены, что это не случайность, а серия поджогов: «Вчера ведь на Акацию, 6, тоже сгорела машина», — пишут пользователи. По мнению комментаторов, возможные причины — умышленные действия, разборки из-за денег или даже наркоманы. Другие не исключают техническое самовозгорание, однако отмечают, что на месте видно разлившееся топливо.