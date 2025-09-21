ФОТО: ветряная мельница как из сказки - в Латвии находится дом, который поражает мир

«Мечтаете о доме, непохожем ни на один другой? Эта 20-метровая отреставрированная ветряная мельница воплощает в жизнь сельскую романтику и природное очарование! На шести этажах ты найдёшь две просторные гостиные, гибкую жилую/столовую зону, полностью оборудованную кухню и ванную комнату, уютную комнату отдыха на самом верхнем этаже, а также впечатляющую главную спальню с панорамным видом с балкона. Сочетание деревенских каменных стен с элегантной деревянной отделкой, антикварной мебелью и изысканными деталями делает этот дом по-настоящему индивидуальным — он идеально подходит для тех, кто ищет отдых, достойный сказки», — сообщает MansionsOnIG.