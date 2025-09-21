Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Воскресенье в Латвии ожидается теплым и в основном без дождя
Воскресенье в Латвии ожидается теплым и в основном без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье небо в отдельных районах Латвии прояснится, а небольшой дождь возможен лишь вечером на западе страны. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, который на побережье окажется более сильным, с порывами до 15–16 метров в секунду.
День будет тёплым, воздух прогреется до +20, +25 градусов.
В Риге день пройдёт без осадков, небо временами прояснится. Сохранится слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +23, +24 градусов.