Воскресенье в Латвии ожидается теплым и в основном без дождя

Воскресенье в Латвии ожидается теплым и в основном без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье небо в отдельных районах Латвии прояснится, а небольшой дождь возможен лишь вечером на западе страны. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, который на побережье окажется более сильным, с порывами до 15–16 метров в секунду.

День будет тёплым, воздух прогреется до +20, +25 градусов.

В Риге день пройдёт без осадков, небо временами прояснится. Сохранится слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +23, +24 градусов.

