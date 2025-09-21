"Нам нужны мужчины, а не это..." Увиденное в рижской больнице задело людей
В очереди к кардиологу рижанин заметил ситуацию, которая вызвала бурные дискуссии: взрослый парень, выглядевший лет на 25, пришел на прием с матерью, и, судя по всему, в кабинете за него весь разговор вела она. В соцсетях этот эпизод вызвал спор — это гиперопека или следствие того, что молодые мужчины все чаще избегают ответственности?
Автор наблюдения эмоционально описал сцену: «Сидел в очереди к врачу. Зашли мама и сыночек. Парень — выше меня на голову, но в кабинете говорит только мама, словно за трехлетнего. Я подумал: мама выйдет с кабинета с яйцами сына в руках?»
Мнения людей разделились.
Одни видят в этом общую проблему: «У нас действительно много "мужчин-тряпок". И вторая беда — они сами редко заботятся о здоровье, к врачу их тянут жёны, мамы или подруги».
Другие призывают не судить поспешно: «Ты ведь его не знаешь. Может, у парня аутизм, депрессия, проблемы с языком? Снаружи не всегда видно, что внутри».
Есть и более мягкие взгляды: «Каким бы большим ни был ребёнок, он остаётся ребёнком. Иногда взрослые дети сами просят: "Пойдёшь со мной к врачу?" И в этом нет ничего плохого».
Но звучат и жёсткие оценки: «Если почти тридцатилетний "мальчик" сам не может о себе позаботиться — это беда. Такие мужчины не станут опорой для семьи. Женщины с ними несчастны».
Кто-то видит в этом корень социальных проблем: «Мамы, подумайте, кого вы воспитываете. Нам нужны мужчины, а не мягкотелые иждивенцы».