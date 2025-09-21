Школьникам Латгале рассказали об опасности поездок в Беларусь и Россию
На "Дне открытых дверей" в Вилянах представители МИД Латвии рассказали школьникам о внешней политике, рисках поездок в Россию и Белоруссию и важности информированности для личной и национальной безопасности.
«Мы хотим, чтобы молодые люди были хорошо информированы о приоритетах внешнеполитической службы, о том, чем мы занимаемся и как это связано с их повседневной жизнью. Ведь знающее и информированное общество — это безопасное общество», — сказала руководитель Дирекции двусторонних отношений МИД Катерина Платере.
На встрече обсуждали не только геополитику, но и практические вопросы — безопасность поездок в разные страны, включая Россию и Белоруссию. По данным министерства, в прошлом году туда выезжали около 59 тысяч граждан Латвии и почти 18 тысяч неграждан, сообщает LSM+. «В приграничье часто думают: один едет за дешевым топливом, другой — за услугами. Но мало кто задумывается, какие угрозы это может создать. К сожалению, спецслужбы этих стран тоже не дремлют, есть и риски вербовки. А это уже угроза и для конкретного человека, и для Латвии в целом», — отметила советник отдела консульской помощи МИД Даце Вейдмане-Пундуре .
Школьники после мероприятия признали: многое из услышанного они знали и раньше, но для себя открыли и новое. «Я узнала больше о безопасности во время путешествий. Раньше поездки планировали родители, теперь я сама совершеннолетняя, и эта информация пригодится», — рассказала одна из девушек. «Среди моих знакомых никто не ездит в Россию или Белоруссию. Сегодня впервые услышала, что в Белоруссию можно поехать без визы. Но после рассказов об опасностях понятно, почему у меня нет знакомых, которые туда ездят».
МИД планирует продолжить информационные визиты в школы. В ближайшее время встречи пройдут в Аугшдаугавском крае, Алуксне, Гулбене и Лиепае.