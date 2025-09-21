Школьникам Латгале рассказали об опасности поездок в Беларусь и Россию

На встрече обсуждали не только геополитику, но и практические вопросы — безопасность поездок в разные страны, включая Россию и Белоруссию. По данным министерства, в прошлом году туда выезжали около 59 тысяч граждан Латвии и почти 18 тысяч неграждан, сообщает LSM+. «В приграничье часто думают: один едет за дешевым топливом, другой — за услугами. Но мало кто задумывается, какие угрозы это может создать. К сожалению, спецслужбы этих стран тоже не дремлют, есть и риски вербовки. А это уже угроза и для конкретного человека, и для Латвии в целом», — отметила советник отдела консульской помощи МИД Даце Вейдмане-Пундуре .