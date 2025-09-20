Латвийская копьеметательница Анете Сиетиня завоевала серебро на чемпионате мира в Токио
Латвийская спортсменка Анете Сиетиня в субботу в Токио на чемпионате мира по легкой атлетике заняла второе место в метании копья, повторив лучшее достижение латвийских легкоатлетов на мировых первенствах.
Анете Сиетиня начала соревнования с незасчитанной попытки, во втором броске метнула копьё на 59,43 м, третий результат также не был засчитан, но в четвёртой попытке она показала 59,56 м и с десятого места поднялась на восьмое, обеспечив себе право на ещё один бросок. Такой же результат показала китаянка Су Линдань, однако её второй лучший результат — 58,97 м — оказался хуже, чем у Сиетини.
В пятой попытке Сиетиня метнула копье на 63,35 м, поднявшись на третье место. В шестой попытке латвийка установила новый личный рекорд — 64,64 м, улучшив прежний результат 2017 года на 17 сантиметров и завоевав серебро чемпионата мира.
До этого серебряную медаль на чемпионате мира для Латвии выигрывала только прыгунья в длину Инета Радевич, ставшая второй в 2011 году в южнокорейском Тэгу.
Победительницей стала Хулейси Ангуло из Эквадора, установившая во второй попытке национальный рекорд — 65,12 м, что стало крупнейшим успехом её карьеры. Третье место заняла австралийка Маккензи Литтл с результатом 63,58 м.
Согласно правилам о государственных денежных премиях за спортивные достижения, за серебряную медаль чемпионата мира спортсменам полагается немного более 17 000 евро.
До сих пор латвийские спортсмены завоевали на чемпионатах мира три медали. Серебро в прыжке в длину в 2011 году выиграла Инета Радевич, бронзу в метании копья в 1983 году — Дайнис Кула (в составе сборной СССР), а в 2015 году бронзовую медаль в семиборье — Лаура Икауниеце.
На чемпионате мира 2023 года в Будапеште Латвию представляли девять атлетов, наивысший результат показала Сиетиня, занявшая четвёртое место. В чемпионате в Токио участвуют 2202 легкоатлета из 198 стран. Первенство завершится 21 сентября.