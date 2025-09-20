Латвийская копьеметательница Анете Сиетиня завоевала серебро на чемпионате мира в Токио

Анете Сиетиня начала соревнования с незасчитанной попытки, во втором броске метнула копьё на 59,43 м, третий результат также не был засчитан, но в четвёртой попытке она показала 59,56 м и с десятого места поднялась на восьмое, обеспечив себе право на ещё один бросок. Такой же результат показала китаянка Су Линдань, однако её второй лучший результат — 58,97 м — оказался хуже, чем у Сиетини.