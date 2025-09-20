"Тогда люди еще улыбались": видео из Латвии, снятое на пороге 2000 года, растрогало соцсеть

Кадры, где люди спокойно и вдумчиво делятся своими мыслями, неожиданно тронули аудиторию. В комментариях пользователи отмечают, что за четверть века сильно изменилось не только качество съёмки, но и сама атмосфера общения: «Почему тогда люди умели красиво говорить и выражать свою мысль», «Чуть не скатилась слезинка, но не скатилась», «Вспоминая старые времена, кажется, что люди были более искренними и музыканты играли более красивые песни, но, возможно, это только кажется, потому что я постепенно превращаюсь в динозавра».