Трагедия на спортивной трассе: ночью в Даугавпилсе разбился мотоциклист

За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семерых водителей — по двое в Курземе и Видземе, а также по одному в Земгале, Латгалии и Рижском регионе. Был задержан и один водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ. Пятеро из задержанных находились за рулем в настолько сильном опьянении, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем их транспортные средства будут конфискованы или будет взыскана их стоимость.