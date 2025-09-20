Трагедия на спортивной трассе: ночью в Даугавпилсе разбился мотоциклист
В ночь на пятницу в Даугавпилсе на трассе для активного отдыха в Стропах погиб мотоциклист — он врезался в дерево, предположительно, не справившись с управлением. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
За последние сутки в Латвии было зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще 18 получили травмы.
В пятницу около 2 часов ночи в Даугавпилсе, на трассе для активного отдыха и спорта в Стропах, водитель мотоцикла, предположительно, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии мотоциклист погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.
Вчера девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, пятеро — в Латгале, трое — в Земгале и один — в Курземе. Среди пострадавших были два пешехода и три водителя электросамокатов.
За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семерых водителей — по двое в Курземе и Видземе, а также по одному в Земгале, Латгалии и Рижском регионе. Был задержан и один водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ. Пятеро из задержанных находились за рулем в настолько сильном опьянении, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем их транспортные средства будут конфискованы или будет взыскана их стоимость.
Кроме того, за превышение скорости вчера было составлено 205 протоколов: в Рижском регионе наказаны 14 водителей, в Видземе — 71, в Курземе — 46, в Латгалии — 38, а в Земгале — 36 водителей.
Всего вчера полиция оформила 429 протоколов за нарушения правил дорожного движения.