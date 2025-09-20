В субботу в Риге проходит красочный Твидовый велопробег
В субботу в рамках мероприятий Европейской недели мобильности в Риге проходит Твидовый велопробег, в котором люди, одетые в ретро-стиле, будут кататься на украшенных велосипедах, сообщило Управление внешних коммуникаций самоуправления.
Цель мероприятия — популяризировать велосипед как устойчивый способ передвижения по городу, и его проведение организовано в сотрудничестве с Рижским самоуправлением в рамках Европейской недели мобильности.
Основатель Латвийского клуба старинных велосипедов и автор идеи Твидового велопробега в Латвии Том Эренпрейс отмечает, что в этом году особенно приглашаются те велосипедисты, которые редко или давно не ездили по улицам Риги.
Маршрут пробега запланирован по улицам Бривибас, Пулквиежа Бриежа, Пернавас, Авоту и другим.
Твидовый велопробег начнется и завершится в Kimmel Kvartāls на улице Бруниниеку, 2. Участники собираются с 14:00. Старт пробега будет дан в 16:00, завершение — в 17:30, после чего состоится награждение самых ярких и эффектных участников, а также концерт группы Keksi.
Во время пробега на его маршруте будут действовать кратковременные ограничения движения транспорта.
"Твидовый велопробег" в Риге в 2024 году
21 сентября после нескольких лет перерыва на улицы Риги вернулось одно из ярких событий велосипедной культуры Латвии - "Твидовый велопробег".