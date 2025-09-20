В субботу в Риге проходит красочный Твидовый велопробег
фото: Мартиньш Зидерс
Твидовый велопробег в 2024 году.
В Латвии

В субботу в Риге проходит красочный Твидовый велопробег

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В субботу в рамках мероприятий Европейской недели мобильности в Риге проходит Твидовый велопробег, в котором люди, одетые в ретро-стиле, будут кататься на украшенных велосипедах, сообщило Управление внешних коммуникаций самоуправления.

Цель мероприятия — популяризировать велосипед как устойчивый способ передвижения по городу, и его проведение организовано в сотрудничестве с Рижским самоуправлением в рамках Европейской недели мобильности.

Основатель Латвийского клуба старинных велосипедов и автор идеи Твидового велопробега в Латвии Том Эренпрейс отмечает, что в этом году особенно приглашаются те велосипедисты, которые редко или давно не ездили по улицам Риги.

Маршрут пробега запланирован по улицам Бривибас, Пулквиежа Бриежа, Пернавас, Авоту и другим.

Твидовый велопробег начнется и завершится в Kimmel Kvartāls на улице Бруниниеку, 2. Участники собираются с 14:00. Старт пробега будет дан в 16:00, завершение — в 17:30, после чего состоится награждение самых ярких и эффектных участников, а также концерт группы Keksi.

Во время пробега на его маршруте будут действовать кратковременные ограничения движения транспорта.

21 сентября после нескольких лет перерыва на улицы Риги вернулось одно из ярких событий велосипедной культуры Латвии - "Твидовый велопробег".

"Твидовый велопробег" в Риге в 2024 году

21 сентября после нескольких лет перерыва на улицы Риги вернулось одно из ярких событий велосипедной культуры Латвии - "Твидовый велопробег".

Темы

БривибасБруниниекуАвотуПернавасKeksiТвидовый велопробегKimmel

Другие сейчас читают