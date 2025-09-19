Государственные компании отдадут 90% прибыли, и бюджет пополнится на 62 млн евро

В свою очередь, Латвийский государственный центр радио и телевидения перечислит дивиденды за 2025 отчетный год в 2026 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 261 098 евро, в 2027 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 315 476 евро и в 2028 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 370 357 евро.