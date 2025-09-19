Государственные компании отдадут 90% прибыли, и бюджет пополнится на 62 млн евро
С 2026 года государственные компании Латвии будут перечислять в бюджет до 90% своей прибыли в виде дивидендов. Это решение правительства обеспечит дополнительные поступления в размере более 62 миллионов евро ежегодно.
В бюджет следующего года ожидается поступление дополнительных доходов в размере 62,023 млн евро за счет увеличения до 90% от прибыли дивидендов, выплачиваемых в бюджет компаниями с государственным капиталом, говорится в информационном отчете Минфина по проекту государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы.
2 сентября правительство уже одобрило предложение Государственной канцелярии об увеличении доли дивидендов госкопманий, подлежащих перечислению в бюджет, до 90% прибыли в 2026 году и двух последующих годах. До сих пор в виде дивидендов выплачивалось 70% прибыли.
Latvijas Loto в 2026 году перечислит в основной государственный бюджет дивиденды за 2025 отчетный год в размере 100% прибыли отчетного года, но не менее 9 357 760 евро, в 2027 году - в размере 100% прибыли отчетного года, но не менее 10 257 400 евро, а в 2028 году - в размере 100% прибыли отчетного года, но не менее 10 516 000 евро.
Latvijas valsts meži перечислит в 2026 году в основной государственный бюджет не менее 143 895 556 евро, в 2027 году не менее 123 335 754 евро и в 2028 году не менее 123 335 754 евро.
Latvenergo перечислит в основной государственный бюджет дивиденды в размере не менее 141 млн. евро в 2026 году, не менее 144 млн. евро в 2027 году и не менее 122 млн. евро в 2028 году.
Augstsprieguma tīkls в 2026 году перечислит в основной государственный бюджет дивиденды за 2025 отчетный год в размере 70% от прибыли отчетного года, но не менее 5 716 200 евро, в 2027 году - в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 21 937 760 евро, в 2028 году - 90% от прибыли отчетного года, но не менее 23 903 904 евро.
В свою очередь, Латвийский государственный центр радио и телевидения перечислит дивиденды за 2025 отчетный год в 2026 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 261 098 евро, в 2027 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 315 476 евро и в 2028 году в размере 90% от прибыли отчетного года, но не менее 6 370 357 евро.