Налоги растут: азартные игры, алкоголь и табак подорожают уже с 2026 года
С 2026 года в Латвии планируется значительное повышение налогов на азартные игры, алкоголь и табак. Министерство финансов рассчитывает, что эти меры принесут бюджету более 16 миллионов евро дополнительных поступлений.
В следующем году планируется увеличить акцизы на алкоголь и табак, а также налоги на азартные игры, говорится в информационном сообщении "О приоритетных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете в 2026, 2027 и 2028 годах", который Министерство финансов подаро правительству.
В целях обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет предлагается с 1 января 2026 года увеличить ставку налога на азартные игры на один игровой автомат с 6204 евро до 7440 евро в год, а на один стол для игры в рулетку и карты и кости - с 33 696 евро до 40 440 евро в год. Ставка налога на азартные игры по телефону, а также на пари и тотализаторы будет увеличена с 15% до 18% от дохода от организации этих игр, ставка налога на игру в бинго - с 10% до 12%, а ставка налога на интерактивные азартные игры - с 12% до 15%.
Минфин ожидает, что эти изменения принесут дополнительный доход в размере 9,2 млн евро, в том числе 9,025 млн евро в государственный бюджет и 175 000 евро в муниципальные бюджеты.
В то же время ожидается, что в следующем году бюджет получит еще 6,244 млн евро за счет более быстрого повышения акцизов на табачные изделия. Предполагается повысить акцизы на 5% в 2026 и 2027 годах в дополнение к уже принятому решению о повышении на 5%, за исключением сигар, сигарилл и жидкостей для электронных сигарет, и продолжить повышение ставки акциза в среднем на 15% в 2028 году.
Ожидается, что повышение акциза на алкогольные напитки позволит дополнительно собрать 1,278 миллиона евро в бюджет следующего года.