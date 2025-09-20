Туристический прорыв? Почему рост числа гостей в Латвии не так велик, как кажется

Представители туристической отрасли, оценивая июльскую статистику, отмечают разные аспекты. Председатель правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрикс Лингеберзиньш высказал мнение, что часть иностранных туристов, вероятно, остается за пределами официальной статистики. "Это могут быть краткосрочные арендные квартиры и другие места размещения, и фактическое число останавливающихся там туристов не отражается в данных статистики. Такая ситуация, если она действительно имеет место, может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, часть приезжающих в Латвию туристов не является таким клиентским сегментом, который мы хотели бы видеть. Во-вторых, в случае Риги - это неоплаченная туристическая пошлина, которая не пополняет маркетинговый бюджет города и не позволяет добиться прорыва", - подчеркивает Лингеберзиньш.