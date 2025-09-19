В Даугавпилсе за злонамеренный поджог могил арестованы трое молодых людей
Правоохранители в Даугавпилсе задержали трёх парней за поджог на территории кладбища, сообщила агентству LETA специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Юлия Юране.
В четверг, 11 сентября, на территории коммунального кладбища в Даугавпилсе был подожжён хозяйственный сарай и могилы. В установлении и задержании виновных помогла полиция самоуправления Даугавпилса, и 15 сентября Государственная полиция задержала юношу 2005 года рождения, а 16 сентября — еще двоих , 2004 и 2005 года рождения.
По информации полиции, на момент совершения преступления все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается, выясняется возможный мотив преступления. Общий размер ущерба уточняется. Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции, уточнила Юране.
Возбуждено уголовное дело по статье 185, части 2 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет и надзор пробации сроком до трёх лет или без него. Также возбуждено уголовное дело по статье 228, части 2 Уголовного закона — за осквернение могилы, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору. Предусмотренное наказание — лишение свободы сроком до трёх лет, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.