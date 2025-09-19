В Даугавпилсе за злонамеренный поджог могил арестованы трое молодых людей

Возбуждено уголовное дело по статье 185, части 2 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет и надзор пробации сроком до трёх лет или без него. Также возбуждено уголовное дело по статье 228, части 2 Уголовного закона — за осквернение могилы, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору. Предусмотренное наказание — лишение свободы сроком до трёх лет, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.