Их выбрали из 181 имени! 9 счастливчиков, которые с 2026 года смогут отмечать именины
В следующем году больше людей смогут официально отмечать свои именины! Комиссия Центра государственного языка Латвии приняла решение, что с нового года в календарь будут включены ещё девять имён.
Инесе Карклиня отвечает за бесперебойное производство календарей и ежедневников. Она объясняет, что заседание комиссии Центра государственного языка — это важное событие для производителей календарей. Специальная комиссия Центра государственного языка, состоящая из десяти экспертов, собирается раз в три года. Во время заседания обобщаются пожелания жителей и другие актуальные вопросы, и в конце члены комиссии голосуют за включение новых имён в список календарных имён, сообщает "900 sekundes".
За последние три года Центр государственного языка получил 181 предложение по включению имён в календарь. Из множества имён были отобраны девять, и они попали в календарь именин на следующий год. Заседание комиссии обычно проходит весной, после него издатели календарей спешат обновить свои издания. "У нас есть специальная программа для вёрстки календарей, в которой макетчик добавляет эти имена в нужные даты. Мы также проводим корректуру и проверяем, находятся ли имена в правильных местах", — говорит Инесе Карклиня.
Начиная со следующего года, календарь пополнится шестью женскими и тремя мужскими именами: Франциск, Грета, Доминика, Мила, Вестардс, Мадлена, Элиас, Ванесса, Алекса.
В комиссии Центра государственного языка за имена голосуют специалисты из разных областей, но все они руководствуются едиными стандартами. "Критерии официально утверждены, и они таковы. Во-первых, происхождение имени, что означает, что предпочтение отдаётся именам латышского, балтийского, древнегерманского или классических языков, таких как латынь, греческий или древнееврейский. Затем, значение имени — оно не должно иметь уничижительного значения. Важно также благозвучие имени", — объясняет представитель Центра государственного языка Агрис Тимушка.
Эксперт издательства календарей заметила несколько закономерностей в работе комиссии Центра государственного языка. Одна из них касается удаления имён из календаря: "Небольшое исследование показало, что за последние 20 лет ни одно имя не было удалено из календаря. Я читала, что раньше удаляли — Геновефу. Это было сделано с мыслью, что имя непопулярно и производно от имени Геновева. Однако оказалось, что в Латгалии это имя популярно, и из-за жалоб жителей Латгалии его восстановили в календаре".