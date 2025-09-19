Их выбрали из 181 имени! 9 счастливчиков, которые с 2026 года смогут отмечать именины

За последние три года Центр государственного языка получил 181 предложение по включению имён в календарь. Из множества имён были отобраны девять, и они попали в календарь именин на следующий год. Заседание комиссии обычно проходит весной, после него издатели календарей спешат обновить свои издания. "У нас есть специальная программа для вёрстки календарей, в которой макетчик добавляет эти имена в нужные даты. Мы также проводим корректуру и проверяем, находятся ли имена в правильных местах", — говорит Инесе Карклиня.