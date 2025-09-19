"Если бы у кого-то из чиновников в семье появилась 14-летняя беременная..." Депутат о реальности в Латвии, которую игнорируют

В то же время она считает, что начинать нужно с себя: представить себя на месте несовершеннолетнего родителя или будущей бабушки или дедушки. Только так можно укрепить систему поддержки для тех, кто оказался в подобной ситуации. «Каждый, когда это касается его лично, смотрит на вещи иначе. Если сочувствие к молодому человеку будет исходить от общества, он не будет чувствовать себя брошенным, одиноким, несчастным. Ведь не всегда всё измеряется деньгами и законами», — считает политик.