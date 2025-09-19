"Если бы у кого-то из чиновников в семье появилась 14-летняя беременная..." Депутат о реальности в Латвии, которую игнорируют
В Латвии каждый год у нескольких сотен девочек школьного возраста рождаются собственные дети. Статистика остаётся неизменной, и, сравнивая данные на международном уровне, эксперты почти единодушно считают, что в Латвии высокий показатель подростковых беременностей связан с отсутствием уроков здоровья в школах.
Бывший министр здравоохранения, а ныне депутат Сейма Ингрида Цирцене высказывается жёстко: «Мне очень больно это признавать, но мы садились не только за один стол переговоров, но и официально писали письма — и как отдельные депутаты в Министерство образования и науки, и от комиссии по социальным вопросам, и даже премьер-министру, но нам так и не удалось пробить эту стену».
По её словам, все ответы были полностью «копи-паст»: при интеграции здоровья в блок социальных наук якобы всё в порядке.
«Честно говоря, я не понимаю, на каком этапе, в каком кабинете возникло это полное непонимание. Возможно, если бы у кого-то из чиновников в семье появилась такая 14-летняя беременная, тогда понимание было бы иным», — сказала Цирцене.
В то же время она считает, что начинать нужно с себя: представить себя на месте несовершеннолетнего родителя или будущей бабушки или дедушки. Только так можно укрепить систему поддержки для тех, кто оказался в подобной ситуации. «Каждый, когда это касается его лично, смотрит на вещи иначе. Если сочувствие к молодому человеку будет исходить от общества, он не будет чувствовать себя брошенным, одиноким, несчастным. Ведь не всегда всё измеряется деньгами и законами», — считает политик.
В Министерстве образования и науки программе «360 Ziņas» сообщили, что восстановить уроки здоровья как самостоятельный предмет в данный момент не планируется. Однако в Латвийском университете готовится курс для учителей по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, его содержание должно быть завершено к концу года.