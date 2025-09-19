Президент улетает в США - кто его будет замещать?
Эдгар Ринкевич будет находиться с визитом в США с 20 по 26 сентября.
Президент улетает в США - кто его будет замещать?

Во время визита президента Ринкевича в США его обязанности будут исполнять председатель Сейма Дайга Миериня и ее заместитель Занда Калниня-Лукашевица поочередно.

Во время рабочего визита президента Эдгара Ринкевича в Соединенные Штаты Америки (США) его обязанности будут исполнять председатель Сейма Дайга Миериня и ее заместитель Занда Калниня-Лукашевица, сообщили в президентской канцелярии.

Ринкевич будет находиться с визитом в США с 20 по 26 сентября, где примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Согласно Конституции, во время пребывания президента за пределами страны его обязанности исполняет председатель Сейма. Однако Миериня также будет отсутствовать с 22 по 24 сентября, поэтому в этот период обязанности президента будет исполнять Калниня-Лукашевица.

