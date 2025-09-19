Президент улетает в США - кто его будет замещать?

Согласно Конституции, во время пребывания президента за пределами страны его обязанности исполняет председатель Сейма. Однако Миериня также будет отсутствовать с 22 по 24 сентября, поэтому в этот период обязанности президента будет исполнять Калниня-Лукашевица.