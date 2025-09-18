В пригороде Риги на дорогу рухнули бетонные плиты с грузовика.
Аварии и происшествия
Сегодня 00:11
Чудом никто не пострадал - под Ригой бетонные плиты с грузовика упали прямо на дорогу
Вчера днём оживлённое движение на улице Гранита в окрестностях Риги преградило серьёзное препятствие. Одну из полос движения на несколько метров перекрыли бетонные плиты. Они свалились с грузового автомобиля и лишь по счастливой случайности не упали на других участников дорожного движения.
Груз съехал в момент, когда машина с дороги меньшего значения выезжала на улицу Гранита. Рассыпавшиеся на асфальте плиты пытались собрать двое мужчин — водитель грузовика и его помощник. В одиночку с ситуацией они справиться не смогли, сообщает "Degpunktā".
"Ждём, когда шеф договорится насчёт крана или погрузчика — неважно, чего-то. Руками обратно это никак не поднять", - сказал мужчина.
Водитель поясняет, что, к счастью, в момент происшествия рядом не было других автомобилей. Хотя груз был достаточно закреплён, возможно, его следовало разместить в другой позиции. От сильного удара пострадали не только перевозимые стройматериалы, но и асфальтовое покрытие, на котором остались глубокие борозды.
Плиты были закреплены, но это не помогло.