Коалиция концептуально договорилась о бюджете на 2026 год: приоритеты - безопасность, семьи, здоровье и образование
Коалиционные партнёры концептуально договорились о бюджете на следующий год, сообщила в Х премьер-министр Эвика Силиня (JV). Приоритетами являются государственная безопасность, поддержка благополучия и здоровья семей, а также инвестиции в образование, написала глава правительства.
Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) в эфире передачи Latvijas Televīzija «Šodienas jautājums» в четверг вечером сказал, что в данный момент есть движение вперёд с базовым предложением. Однако все договорённости ещё не достигнуты, подчеркнул он, отметив, что эти вопросы предстоит решать.
Валайнис подтвердил слова руководителя парламентской фракции ZZS Харийса Рокпельниса, сказанные агентству LETA днём в четверг, что достигнута договорённость о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы до 12%. В то же время в Сейме продолжатся дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину. Он признал, что влияние на бюджет составит 15 млн евро, не учитывая свинину. По его словам, финансовые источники для этих изменений уже определены.
Также он подтвердил, что будет отменена плата в размере 75 центов за рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Финансовое влияние этого предложения составит почти 10 млн евро, и государство компенсирует эту сумму аптекам, отметил министр.
«И это не единственное — есть ещё другие вещи, о которых мы договорились», — сказал он.
На вопрос, вписываются ли эти расходы в существующее фискальное пространство, он ответил, что все эти деньги необходимы дополнительно. Одним из источников является обслуживание госдолга, которое можно проводить дешевле, сказал министр. При этом он выразил уверенность, что возможны и другие меры экономии для использования средств на иные цели.
Министр пообещал более точные расчёты к завтрашнему дню, когда состоится заседание Национального совета трёхстороннего сотрудничества.