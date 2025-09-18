Коалиция концептуально договорилась о бюджете на 2026 год: приоритеты - безопасность, семьи, здоровье и образование

Валайнис подтвердил слова руководителя парламентской фракции ZZS Харийса Рокпельниса, сказанные агентству LETA днём в четверг, что достигнута договорённость о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы до 12%. В то же время в Сейме продолжатся дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину. Он признал, что влияние на бюджет составит 15 млн евро, не учитывая свинину. По его словам, финансовые источники для этих изменений уже определены.