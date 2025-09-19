"Кашель слышен во многих домах": первая волна школьных простуд накрыла Латвию - что делать родителям?
С началом учебного года в школах началась первая волна простуд. Медики Детской больницы (BKUS) напоминают: 95% случаев — вирусные инфекции, не требующие антибиотиков. Теперь дома можно оставаться пять дней без справки.
Кашель или чихание в эти дни и ночи слышны во многих домах. Начало учебы вызвало первую волну заболеваний, сообщает LSM+. «У кого-то насморк, у кого-то горло болит, у кого-то поднялась температура, а у кого-то нет. Главное — остаемся дома и хотя бы в первый день оцениваем, насколько это серьезно. Связываемся с семейным врачом, получаем рекомендации на уровне обычных симптомов. Лекарства — попшикать в горло, рассасывающиеся таблетки, чтобы легче дышать через нос. В 95% случаев у детей это вирусные инфекции, и антибактериальная терапия не нужна. Важно пить достаточно жидкости, отдыхать и не выходить, чтобы не заразить других», — говорит педиатр и инфектолог BKUS Даце Завадска.
В этом учебном году без справки от врача дома можно оставаться даже пять дней вместо прежних трех. Инфектологи говорят, это правильно - частая выписка освобождений не будет перегружать семейных врачей. «Человек наиболее заразен еще до появления симптомов, когда мы еще не знаем, что заболели. Но именно первые 3–4 дня — самый инфекциозный период. В это время пациент даже не сильно кашляет или чихает. Но достаточно разговора — выделяется слюна, мельчайшие капли. И так можно легко заразить как людей рядом, так и окружающие поверхности», — говорит Даце Завадска.
Следующую волну заболеваний врачи прогнозируют на конец ноября — декабрь, когда ожидается и сезонный грипп.