"Кашель слышен во многих домах": первая волна школьных простуд накрыла Латвию - что делать родителям?

В этом учебном году без справки от врача дома можно оставаться даже пять дней вместо прежних трех. Инфектологи говорят, это правильно - частая выписка освобождений не будет перегружать семейных врачей. «Человек наиболее заразен еще до появления симптомов, когда мы еще не знаем, что заболели. Но именно первые 3–4 дня — самый инфекциозный период. В это время пациент даже не сильно кашляет или чихает. Но достаточно разговора — выделяется слюна, мельчайшие капли. И так можно легко заразить как людей рядом, так и окружающие поверхности», — говорит Даце Завадска.