По специальному закону: украинский спортсмен Эдуард Цибуля будет признан гражданином Латвии
Парламентарии сегодня в окончательном чтении поддержали законопроект, по которому украинский спортсмен Эдуард Цибуля будет признан гражданином Латвии.
Гражданство планируется предоставить ему по специальному закону, в обход обычной процедуры натурализации.
В аннотации к законопроекту указано, что Эдуард Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живёт в Латвии, где учится в Рижской Пардалугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился спортивных успехов, представляя Латвию на международных соревнованиях.
Гражданство Цибуле необходимо для того, чтобы он мог официально представлять Латвию на международных турнирах и Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, отмечают авторы инициативы. Поддержку предоставления гражданства выразили несколько спортивных организаций.
Также в аннотации сказано, что Управление по делам гражданства и миграции не выявило ограничений для получения гражданства, однако в настоящее время он не имеет права на него через процедуру натурализации.