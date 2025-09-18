По специальному закону: украинский спортсмен Эдуард Цибуля будет признан гражданином Латвии

В аннотации к законопроекту указано, что Эдуард Цибуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живёт в Латвии, где учится в Рижской Пардалугавской основной школе и активно занимается тхэквондо. Он добился спортивных успехов, представляя Латвию на международных соревнованиях.