В Латвии
Сегодня 16:41
В Вентспилсском крае на пляже обнаружен обломок дрона: на нем виднеются две буквы кириллицей
В четверг на пляже в Варвской волости Вентспилсского края обнаружен обломок дрона.
На месте происшествия работает полиция, территория обнаружения обломка ограждена. По первоначальной информации, угрозы находка не представляет. Полиция предполагает, что обломок дрона был вынесен морем.
О происшествии проинформированы ответственные службы, на место обнаружения находки направляется группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил (НВС).
В НВС сообщили, что волнами на берег вынесло обломок хвостовой части дрона. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проведет анализ найденного объекта.
На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы кириллицей и несколько цифр.