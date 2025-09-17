Природа сошла с ума? В Латвии в середине сентября нашла лесную землянику
Необычным наблюдением в сети Facebook поделилась Даце — 14 сентября она в лесу нашла землянику.
«Грибов в лесу нет, но можно полакомиться земляничкой», — отметила женщина. Несколько жителей выразили восторг по поводу находки и отметили, что «это чудо», а Инга добавила, что в лесу до сих пор можно встретить и лесную малину. Тем временем грибники гордо показывали свои корзинки, заявляя, что грибы в лесу есть, просто нужно уметь их найти.
На вопрос, можно ли считать такое природное явление в сентябре необычным, заведующий кафедрой физиологии растений Биологического факультета Латвийского университета профессор Гедерт Иевиньш ответил следующее:
«У культурных сортов земляники есть особенность зацветать независимо от продолжительности дня. Очевидно, теперь такая возможность появилась и у дикорастущей земляники (Fragaria vesca). Вероятно, это естественная мутация», — считает профессор.
Стоит отметить, что лесная земляника широко распространена в Северной Америке и Евразии. Она встречается в лесах, на опушках, в кустарниках, на лугах с редкой травой, на склонах речных берегов. Обычно в Латвии лесная земляника цветет в мае и июне, а плоды созревают в июне и июле.