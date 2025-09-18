Проверка данных получателя: в октябре вступают в силу новые правила платежей в Латвии и Европе

Согласно новым требованиям, банки будут проверять соответствие данных получателя платежа указанному номеру счета (IBAN) перед подтверждением перевода в евро внутри стран Евросоюза, где валюта расчетов — евро. Аналогичные проверки могут проводиться и в других случаях, если это поддерживает банк получателя или поставщик платежных услуг.