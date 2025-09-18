Проверка данных получателя: в октябре вступают в силу новые правила платежей в Латвии и Европе
С 9 октября 2025 года в Латвии и других странах Евросоюза вступают в силу новые правила, касающиеся мгновенных переводов в евро. Изменения связаны с Регламентом ЕС о мгновенных платежах и направлены на повышение безопасности транзакций.
Согласно новым требованиям, банки будут проверять соответствие данных получателя платежа указанному номеру счета (IBAN) перед подтверждением перевода в евро внутри стран Евросоюза, где валюта расчетов — евро. Аналогичные проверки могут проводиться и в других случаях, если это поддерживает банк получателя или поставщик платежных услуг.
После проведения проверки клиент увидит уведомление с результатом: имя или название получателя полностью совпадает с указанным счетом, полностью не совпадает или частично совпадает (есть небольшие неточности).
Клиенты смогут совершать платежи вне зависимости от результата проверки. Тем не менее банки рекомендуют проявлять осторожность, если информация о получателе не подтверждается или выявлены несоответствия, чтобы избежать возможного мошенничества и перевода средств на чужой счет.
Эти изменения коснутся всех крупных банков Латвии, включая Swedbank, SEB, Citadele, Luminor и других, а также банков по всей Европе, поддерживающих мгновенные платежи в евро. Нововведения призваны сделать систему платежей более надежной и снизить риски для клиентов.