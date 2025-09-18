"24 февраля 2022 года я умер": пропагандист Соловьев пожаловался на потерю комфортной жизни из-за войны
Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в эфире российского ТВ пожаловался на потерю прежней комфортной жизни после начала полномасштабной войны против Украины.
В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" кремлевский пропагандист Владимир Соловьев сделал неожиданно откровенное заявление о том, как война изменила его жизнь. Телеведущий, известный своими агрессивными выступлениями в поддержку российского вторжения в Украину, внезапно предстал в роли жертвы собственной пропаганды. "24 февраля 2022 года я умер. Умер человек мира, веселый, полный, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию и думал, что все будет прекрасно", - заявил Соловьев, по-видимому, забыв о том, что именно он месяцами призывал к военной агрессии против соседней страны.
«Человек мира» Владимир Соловьёв умер 24 февраля 2022 года— ЭХО (@echofm_online) September 16, 2025
Об этом сам Соловьёв сообщил в интервью Борису Корчевникову. Вместо этого, по его словам, родился «человек войны».
Видео: «Судьба человека» / Россия 1 pic.twitter.com/dZNSfyidj1
Пропагандист с ностальгией вспомнил о планах на "тихую старость" с книгами, спортом и "хорошей едой", а также о мечтах сидеть у "глади озера". Особенно болезненной для него стала потеря роскошной виллы стоимостью 6,5 миллиона евро на итальянском озере Комо - собственности, которую он ранее называл своей мечтой.
Теперь Соловьев позиционирует себя как "человека войны", хвастаясь 50 поездками на передовую за год, 92 полетами на самолетах и 84 - на вертолетах. При этом он признался, что больше всего боялся "оказаться неправым" - любопытное признание для человека, который ежедневно транслирует миллионам зрителей непоколебимую уверенность в правоте российской агрессии.
Цинизм заявлений Соловьева поражает своей откровенностью. Человек, который активно поддерживал войну, приведшую к гибели десятков тысяч людей и разрушению украинских городов, теперь жалуется на собственные неудобства. Потеря комфортной жизни в Европе кажется ему трагедией, достойной публичного сочувствия.
Санкции Европейского союза против Соловьева были введены не случайно. ЕС прямо указал на его "крайне враждебное отношение к Украине" и ответственность за "поддержку действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость" соседней страны. Украинское следствие объявило ему подозрение в публичных призывах к изменению госграницы, что привело к "тяжким последствиям - гибели людей".