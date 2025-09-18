В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" кремлевский пропагандист Владимир Соловьев сделал неожиданно откровенное заявление о том, как война изменила его жизнь. Телеведущий, известный своими агрессивными выступлениями в поддержку российского вторжения в Украину, внезапно предстал в роли жертвы собственной пропаганды. "24 февраля 2022 года я умер. Умер человек мира, веселый, полный, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию и думал, что все будет прекрасно", - заявил Соловьев, по-видимому, забыв о том, что именно он месяцами призывал к военной агрессии против соседней страны.