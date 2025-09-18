Масштабная акция «Неделя в клетке» у здания Сейма (18.09.2025)
Цель акции — побудить законодателей запретить содержание кур-несушек в клетках в Латвии.
Целую неделю люди будут круглосуточно сидеть в клетке напротив Сейма
В четверг, 18 сентября, на площади Независимости у здания Сейма началась масштабная акция «Неделя в клетке», организованная обществом «Dzīvnieku brīvība» («Свобода животных»). Ее цель — побудить законодателей запретить содержание кур-несушек в клетках в Латвии.
В течение семи дней и ночей, с 18 по 25 сентября, в специально установленной гигантской клетке посменно будут находиться около сотни добровольцев. Конструкция имитирует типичные условия промышленной птицефабрики, где куры-несушки проводят всю свою жизнь. Рядом размещена образовательная инсталляция — реалистичная копия стандартных клеток, в которых сегодня содержится более двух миллионов кур в стране.
«Животные не могут защитить себя сами. Только люди, объединив усилия, способны положить конец этим жестоким и абсолютно ненужным мучениям в тесных клетках», — подчеркнула руководитель общества «Свобода животных» Катрина Кригере.
По ее словам, 12-часовая смена в клетке — символический жест, который помогает осознать масштабы страданий птиц, вынужденных жить так всю жизнь.
Акция "Шествие за животных 2025: свободу курам!"
В защитной акции «Шествие за животных 2025: свободу курам!», организованной обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, собрались около 250 участников.
Организаторы напоминают, что в клеточных системах каждая курица имеет в своем распоряжении лишь площадь, равную листу бумаги формата А4. Птицы стоят на металлических решетках, не могут свободно двигаться или расправить крылья. Между тем более гуманные методы производства яиц давно широко доступны, и, как отмечают активисты, у подобной практики в современном обществе нет оправдания.
Призывы к изменениям уже находят отклик: петицию «Свободу курам», размещенную в интернете, подписали свыше 30 тысяч человек. Подписанты ссылаются как на общественный интерес к защите животных, так и на научные исследования, подтверждающие, что жизнь в клетках не удовлетворяет физиологические и поведенческие потребности птиц.
Международная практика также меняется: запрет на содержание кур-несушек в клетках действует в Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии и Словении. В Эстонии соответствующий законопроект уже согласован всеми ответственными министерствами и вскоре будет рассмотрен парламентом.