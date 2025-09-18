Целую неделю люди будут круглосуточно сидеть в клетке напротив Сейма

В течение семи дней и ночей, с 18 по 25 сентября, в специально установленной гигантской клетке посменно будут находиться около сотни добровольцев. Конструкция имитирует типичные условия промышленной птицефабрики, где куры-несушки проводят всю свою жизнь. Рядом размещена образовательная инсталляция — реалистичная копия стандартных клеток, в которых сегодня содержится более двух миллионов кур в стране.