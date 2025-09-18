Август стал самым трагичным месяцем на дорогах Латвии. А какой город признан самым безопасным?

В прошлом году в результате ДТП в Латвии было 63 погибших на один миллион жителей. Между тем, в среднем по Европе - 45, а, например, в Норвегии - 16. В Литве и Эстонии на дорогах тоже меньше погибших, чем в Латвии. Четвертый год Совет безопасности дорожного движения по единым критериям оценивает наиболее безопасные в сфере дорожного движения самоуправления; как в расчете по количеству погибших и пострадавших жителей, так и в аспекте доступности инфраструктуры людям с инвалидностью, а также по тому, насколько безопасно себя чувствуют жители. Четвертый год подряд самым безопасным городом признан Вентспилс, который оставил после себя Резекне и Лиепаю, а самыми безопасными для дорожного движения самоуправлениями в прошлом году признаны Вентспилсский и Валмиерский края.