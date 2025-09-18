Покупатели жалуются все чаще: в латвийских магазинах продают гнилые овощи
Зрительница передачи TV24 «Svarīgais 3 minūtēs» Алекса прислала фотографии несвежих перцев, купленных в одном из самых популярных продуктовых магазинов Латвии.
Покупательница выразила разочарование увиденным и поинтересовалась, допустима ли вообще такая торговля продуктами, отметив, что подобные ситуации наблюдаются регулярно.
Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) сообщила TV24, что жалобы на качество фруктов и овощей поступают часто. Руководитель отдела надзора за продуктами питания PVD Винета Гринберга признала, что служба уже проводила проверки и выявляла несоответствия.
«Если мы повторно констатируем нарушения, может быть применен и штраф. Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от характера нарушения», — пояснила Гринберга.
PVD проводит плановые проверки в продуктовых магазинах не реже одного раза в год, а если продукты готовят на месте, то — дважды в год.
Служба призывает жителей, которые замечают продукты ненадлежащего качества, сообщать об этом, чтобы можно было оперативно реагировать.
Skatītāja Aleksa TV24 Svarīgais 3 minūtēs atsūtījusi fotogrāfijas ar Latvijā populārā pārtikas veikalā nopērkamām paprikām, kas, kā redzams, ir bojātas. Viņa pauž vilšanos un vaicā, vai šādas pārtikas tirdzniecība ir pieņemama. @pvd_gov_lv TV24 norādīja, ka sūdzības par pārtikas… pic.twitter.com/oyv3gY1n0Q— TV24 (@tv24_lv) September 15, 2025