Покупатели жалуются все чаще: в латвийских магазинах продают гнилые овощи

Такая картина в латвийских магазинах не редкость.
Зрительница передачи TV24 «Svarīgais 3 minūtēs» Алекса прислала фотографии несвежих перцев, купленных в одном из самых популярных продуктовых магазинов Латвии.

Покупательница выразила разочарование увиденным и поинтересовалась, допустима ли вообще такая торговля продуктами, отметив, что подобные ситуации наблюдаются регулярно.

Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) сообщила TV24, что жалобы на качество фруктов и овощей поступают часто. Руководитель отдела надзора за продуктами питания PVD Винета Гринберга признала, что служба уже проводила проверки и выявляла несоответствия.

«Если мы повторно констатируем нарушения, может быть применен и штраф. Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от характера нарушения», — пояснила Гринберга.

PVD проводит плановые проверки в продуктовых магазинах не реже одного раза в год, а если продукты готовят на месте, то — дважды в год.

Служба призывает жителей, которые замечают продукты ненадлежащего качества, сообщать об этом, чтобы можно было оперативно реагировать.

