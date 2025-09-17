В Сауриешах мужчина спал на остановке, а после приезда полиции пытался скрыть пакетики с "борной кислотой"
В Сауриешах мужчина решил "поймать кайф", заказав наркотики через интернет, однако ожидаемого эффекта так и не получил. Он надеялся на прилив энергии, но вместо этого заснул на автобусной остановке, чем привлёк внимание муниципальной полиции. Его попытки оправдаться позабавили даже опытных правоохранителей.
Спящий мужчина на остановке вызвал обеспокоенность у сотрудников видеонаблюдения. Чтобы убедиться, что человеку не требуется помощь, на место был направлен патрульный экипаж, сообщает «Degpunktā».
Сначала «утомлённый» мужчина утверждал, что в его сумке нет ничего запрещённого. Однако, когда полицейские нашли подозрительные пакетики, он уверял, что это борная кислота, которую он использует против грибка у себя дома. Но, так как ситуация явно выглядела иначе, по подозрению в употреблении наркотиков мужчина был задержан. После этого он решил поговорить откровенно.
В беседе он признался, что употребил некое вещество. На вопрос, что это было, мужчина предположил, что, скорее всего, амфетамин, который он приобрёл через приложение Telegram. При этом он выразил разочарование: эффекта, на который рассчитывал, не последовало. В итоге странный персонаж был задержан. К счастью, он не проявлял агрессии и сотрудничал с правоохранителями. Дальнейшей работой с мужчиной занялась Государственная полиция.