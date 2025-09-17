В Сауриешах мужчина спал на остановке, а после приезда полиции пытался скрыть пакетики с "борной кислотой"

В беседе он признался, что употребил некое вещество. На вопрос, что это было, мужчина предположил, что, скорее всего, амфетамин, который он приобрёл через приложение Telegram. При этом он выразил разочарование: эффекта, на который рассчитывал, не последовало. В итоге странный персонаж был задержан. К счастью, он не проявлял агрессии и сотрудничал с правоохранителями. Дальнейшей работой с мужчиной занялась Государственная полиция.