8 смертей за полгода: в Латвии растет травматизм на работе
Число несчастных случаев на работе в Латвии остается критически высоким — 1080 за первое полугодие. Государственная инспекция труда начинает новую информационную кампанию.
В первом полугодии этого года было зарегистрировано и расследовано 1080 несчастных случаев на работе, 82 из которых были тяжелыми, а восемь - со смертельным исходом, свидетельствуют данные Государственной инспекции труда (ГИТ).
В прошлом году было зарегистрировано и расследовано 2312 несчастных случаев на работе, 250 из них были тяжелыми и 25 - со смертельным исходом.
Чтобы информировать работодателей и работников о важности соблюдения требований охраны труда, 23 сентября в 9.30 в Квартале ВЭФ ГИТ начнет ежегодную кампанию "Будь уверен, что работа безопасна!". Цель кампании - повысить осведомленность о важности профилактических мер и ответственности каждого в создании безопасной рабочей среды.
В мероприятии примут участие министр благосостояния Рейнис Узулниекс и директор ГИТ Ренар Лусис.