Жители многоквартирных домов в Латвии объяснили, почему они не хотят реновировать свое жилье
В качестве препятствий, мешающих реновации многоквартирных домов, жители называют высокие строительные расходы и невозможность жильцов договориться об участии в такой инициативе. Это показал опрос, проведенный банком SEB.
Данные опроса показывают, что 38% людей осознают: их жилье не является энергоэффективным и нуждается в реновации. Лишь 15% жителей многоквартирных домов считают, что с их домом все в порядке, а 12% вовсе не имеют информации о техническом состоянии дома. Сравнительно чаще обеспокоенность состоянием жилья выражают тридцатилетние (44% поддерживают реновацию), а также жители Риги и других крупных городов.
Говоря о преимуществах после реновации дома, жители выделяют три основных плюса: 79% респондентов считают, что это улучшит качество жизни в доме, 75% указывают на снижение счетов за отопление, а 71% отмечают, что реновация увеличит стоимость имущества.
Однако действий, чтобы получить эти выгоды, не предпринимается — главные препятствия: высокие строительные расходы (их отмечают 54% респондентов), неспособность жильцов договориться о реновации дома (50%) и недостаточная поддержка со стороны государства и самоуправлений (29%). Кроме того, более трети опрошенных (36%) заявляют, что не хотят платить за обновление дома, а 65% респондентов считают, что такие вложения должны покрывать государство или местные власти.
Наряду с вопросом затрат 62% людей считают, что процесс реновации в Латвии чрезмерно бюрократизирован, а почти половина опрошенных (47%) не имеет ни малейшего представления, как действовать, чтобы начать реновацию многоквартирного дома.
