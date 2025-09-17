Жители многоквартирных домов в Латвии объяснили, почему они не хотят реновировать свое жилье

Данные опроса показывают, что 38% людей осознают: их жилье не является энергоэффективным и нуждается в реновации. Лишь 15% жителей многоквартирных домов считают, что с их домом все в порядке, а 12% вовсе не имеют информации о техническом состоянии дома. Сравнительно чаще обеспокоенность состоянием жилья выражают тридцатилетние (44% поддерживают реновацию), а также жители Риги и других крупных городов.