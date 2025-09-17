Дождь с грозой в Курземе: четверг принесет переменчивую погоду по всей Латвии

Облака будут частично закрывать небо как ночью, так и днем. Больше осадков выпадет в Курземе в первой половине ночи, где пройдет сильный дождь и местами прогремит гром. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+12 градусов, на побережье до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов.